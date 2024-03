Trapani Shark, esonerato il tecnico dopo il ko in semifinale di Coppa Italia

Daniele Parente non è più il tecnico della Trapani Shark, la squadra che sta dominando la stagione regolare della Serie A-2 di basket. L’esonero arriva all’indomani della sconfitta dei granata, a Roma, nella semifinale di Coppa Italia con la Fortitudo Bologna per 57-89.

Non sono ancora chiari i motivi del divorzio. «Il Trapani Shark - si legge in una nota del club - comunica di aver sollevato coach Daniele Parente dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia il tecnico per l’impegno profuso e la serietà dimostrata in tutti questi anni trascorsi a Trapani e gli augura le migliori fortune per il futuro. La guida della prima squadra verrà affidata ad un nuovo responsabile tecnico nelle prossime ore».

Che qualcosa bollisse in pentola, però, si era intuito ieri sera (16 marzo). Dopo il -32 Parente non era andato in sala stampa per commentare la partita, ma lo aveva fatto al suo posto il direttore generale Julio Trovato che aveva lasciato intendere come fosse in discussione la posizione del coach e non solo quella. «Nelle prossime ore valuteremo - aveva detto Trovato -. Intervengo in nome della società perché dopo una partita del genere non possiamo che chiedere scusa a tutti. La prestazione non è stata all’altezza ed arriva dopo un periodo in cui, nonostante le vittorie, siamo stati in difficoltà. A caldo non si devono prendere decisioni pesanti ma ci riserviamo di riunirci e di fare le nostre valutazioni nelle prossime ore». Valutazioni che sono arrivate nella nottata e che hanno portato all'esonero di Parente.