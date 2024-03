Boxe, l'atleta trapanese Noemi Romano premiata dall'amministrazione comunale

Noemi Romano, atleta della Wolfighter Boxing Trapani, è stata premiata dall'assessore dello sport di Trapani, Emanuele Barbara, per i successi conseguiti nella stagione 2023/2024 nella disciplina Muay Thai. Noemi Romano è così una rappresentante trapanese degli sport da combattimento, in particolare nella disciplina della Muay Thai. E proprio nei giorni scorsi è arrivata la convocazione ai campionati mondiali di Muay Thai che si svolgeranno ad Atene dal 31 maggio al 10 giugno.

La giovane è stata stata ricevuta a Palazzo D'Alì proprio alla luce degli ultimi risultati che ha portato a casa: campionessa italiana Muay Thai 2023, argento ai Giochi del Mediterraneo Muay Thai 2023 in Grecia, bronzo ai campionati Europei Muay Thai 2023 in Turchia e nuovamente campionessa italiana Muay Thai 2024. “Come tutti sanno, nella scorsa estate abbiamo avviato un percorso virtuoso che vede singoli atleti e squadre del territorio ricevuti al municipio dove, anche con un semplice gagliardetto della nostra città, si vuole rendere merito all'impegno che ogni giorno tutti gli atleti mettono sul campo di gioco o in palestra – ha detto l'assessore allo sport Emanuele Barbara -. In questo caso, ritengo che Noemi rappresenti a tutti gli effetti Trapani nel mondo grazie ai suoi risultati straordinari ed alla recente convocazione ai campionati mondiali di Muay Thai che si svolgeranno ad Atene dal 31 maggio al 10 giugno. Ho potuto constatare personalmente quanto impegno, dedizione e passione vengano profuse ogni giorno dalla giovane atleta alla quale auguro di continuare così e di togliersi tante altre soddisfazioni, delle quali sarà certamente felice anche il suo maestro Emanuele Di Fatta”.