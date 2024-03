Campo di basket non disponibile, le ragazze di Lentini ospiti ad Alcamo: «Avversarie ma amiche nella vita»

«Hanno dimostrato che dentro a un campo siamo tutti avversari, giochiamo con agonismo. Ma la vittoria non è tutto. La vera vittoria, l’hanno dimostrato loro, è che quando un avversario ha bisogno, occorre tendere la mano». Lo ha detto Mariacristina Correnti, presidente regionale della Fip (Federazione italiana pallacanestro), intervenendo al palazzetto dello sport Tre Santi di Alcamo per dare inizio a "Le Partite del Fair Play" e riferendosi alle due squadre protagoniste, Golfobasket Alcamo e Basket Lions Leontinoi.

Le due compagini si stanno sfidando in due giorni consecutivi sul parquet alcamese, ieri (2 marzo) e oggi, per il campionato under 14. Le due società sportive di Alcamo e di Lentini hanno così realizzato quello che, per le loro giovanissime giocatrici, è ben più di uno slogan: «Avversarie sul campo, amiche nella vita».

Una vera e propria festa dello sport, a coronamento dell’iniziativa intrapresa nelle scorse settimane verso la squadra di Lentini, penalizzata dall’indisponibilità di un campo in casa, e alla quale è venuta incontro la dirigenza della Golfobasket proponendole di giocare due partite (andata e ritorno) in due giorni consecutivi ad Alcamo. Ma soprattutto, mettendo a supporto delle atlete del Basket Lions l’ospitalità dei genitori della squadra alcamese. Tutto ciò per non costringerle ad umilianti penalità e aggravi di costi.