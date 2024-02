Equitazione, a Buseto Palizzolo il palermitano Macchiarella primo nella gara di selezione per Piazza di Siena

Solo altri due dei 16 binomi in gara sono riusciti ad ottenere la qualificazione per il barrage. Si tratta del catanese Alessandro Sciacca del Centro ippico Linera in sella a Cherie vd Wolfsakker Z, secondo, e della palermitana Federica Gallo del Riders Club, terza in sella a Vladimir.

Da segnalare che non c’è stato nessun doppio netto nel tracciato disegnato dai direttori di campo Pierfrancesco Bazzocchi e Francesco Pagano, ma dopo aver ottenuto il pass per il barrage, in forza del primo netto nel percorso base, il cavaliere palermitano tesserato per il Parco Fondo Badia ha chiuso con sole 4 penalità il percorso di spareggio e tagliato il traguardo in 43"60.

Il palermitano Gianluca Macchiarella in sella a Large Minka, cavallo olandese di 8 anni, ha vinto la C140 mista, la gara più importante del concorso nazionale A2 di visione federale e di selezione per Piazza di Siena, che si è concluso oggi negli impianti del Centro ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo.

Vittoria palermitana anche nella C135 a tempo di sabato con Sara Guarino, amazzone del Parco Fondo Badia in sella ad Aramis de Landeves, che ha chiuso il suo tracciato in 68"99 e senza penalità agli ostacoli. Percorso netto anche per il secondo classificato Alessandro Clemente del Centro ippico Taytù in sella a Filou vd Kruishoeve Z con un tempo di 69"23 e per il terzo Vito Di Salvo del Riders Club su Aramis du Paradis in 69"38.

Venerdì nella giornata di apertura il cavaliere palermitano Giuseppe Genuardi della Jumping Villa Albanese in sella a La Peppa si era aggiudicato la categoria più importante, vale a dire la C135 a fasi consecutive. Alle sue spalle Vito Di Salvo, in sella a Elixir du Paradis, davanti al campione regionale in carica, il palermitano del Villa Pensabene Rubens Cannella in sella a Douglas III.

L’appuntamento di Buseto Palizzolo era valido per la selezione della squadra siciliana alla Coppa del presidente di Piazza di Siena dal 24 al 26 maggio. La selezione si completerà al termine delle altre due tappe in programma al Terre Rosse di Pozzallo dal 5 al 7 aprile e all’Adim di Augusta dal 3 al 5 maggio.