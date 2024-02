Pallamano femminile, a Erice la Coppa Italia, 23-21 al Cassano Magnago

L’Handball Erice centra il bis e si aggiudica per il secondo anno di fila la Coppa Italia. Le siciliane hanno battuto nella finale di Riccione il Cassano Magnago per 23-21. La squadra allenata da Nikola Manojlovic aggiunge così alla sua bacheca un altro trofeo dopo la vittoria dello scorso mese della Supercoppa italiana sulla Jomi Salerno.

Partita quasi sempre condotta dall’Handball Erice che inizia benissimo portandosi sul 3-0 prima del ritorno delle lombarde sul 3-3. L’allungo e il rientro fa da tema fino all’intervallo che vede le due squadre arrivare sul risultato di 12-11 per Erice. Nel secondo tempo il Cassano Magnago si porta avanti per la prima volta sul 14-13, ma le siciliane non si perdono d’animo e rimontano fino al 23-21 finale. Lo fanno trascinate da Karichma Ekoh, autrice di 4 gol, e Marianela Tarbuch, che di reti ne ha realizzate 7 reti, premiata anche con il titolo di miglior giocatrice della finalissima.