Record di un atleta disabile di Campobello di Mazara: nuota 30 metri sotto il ghiaccio

In meno di un minuto ha percorso 30 metri sotto il lago di Lod, realizzando il record mondiale paraolimpico d’apnea lineare estrema sotto i ghiacci. È l’impresa dell’atleta diversamente abile di Campobello di Mazara, Fausto Firreri, 53 anni, che a Chamois, in Valle D’Aosta, si è tuffato nelle gelide acque del lago.

L’atleta è arrivato al lago stamattina dopo essersi dedicato per circa un’ora alla preparazione mentale in una stanza della stazione della funivia riscaldata appositamente per questa iniziativa. Poi, a bordo di una sedia job, ha raggiunto il foro di start. La visibilità scarsa non gli ha permesso di raggiungere i 40 metri che si era prefissato.

«Nonostante seguissi il filo sistemato sott’acqua - ha spiegato - il fatto di non vedere bene mi ha condizionato in tutta l’attività di respirazione e di concentrazione. Nonostante tutto sono soddisfatto del risultato raggiunto. Per me, da sempre abituato al mare, l’ambiente di un lago, e per giunta ghiacciato è stata una novità ma ho affrontato anche questa sfida».