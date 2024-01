Basket, a Torino insulti al Trapani Shark: aperto un fascicolo

Non poteva non lasciare strascichi quanto accaduto nel corso della sfida di venerdì sera tra Torino e la capolista Trapani Shark al Pala Ruffini, vinta dai trapanesi per un solo punto. Gli striscioni esposti dai tifosi di casa contro il presidente Valerio Antonini (nella foto) ed il direttore sportivo Valeriano D’Orta, oltre ai continui insulti andati in onda in diretta nazionale, hanno indotto la Procura Federale ad aprire un fascicolo.

In precedenza era stata la Lega basket, con una nota del presidente Francesco Maiorana, ad intervenire sulla vicenda: «Quanto accaduto, prima, durante e dopo la partita non può lasciare indifferenti e ci costringe ad intervenire con una nota di biasimo per stigmatizzare tali comportamenti». Nella nota si invitavano le due società al confronto per dirimere ogni contrasto; contrasto che risale alla scorsa estate, al momento del passaggio a Trapani di Valeriano D’Orta, precedente ds proprio di Torino.