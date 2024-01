La cronoscalata Monte Erice compie 70 anni, un logo speciale per celebrarla

Una storia d’amore che dura da 70 anni. La prossima edizione della Cronoscalata Monte Erice, in programma domenica 28 aprile, sarà particolare, perché metterà insieme diversi eventi. Se da un lato, infatti, la Monte Erice sarà la prima prova del nuovo Campionato Supersalita, nel quale sono presenti le migliori cronoscalate d’Italia, dall’altro, la sessantaseiesima edizione sarà anche quella del 70° anno.

E per celebrare il 70° anniversario dalla prima edizione, quest’anno il classico logo della Monte Erice, Giovanni Pellegrino, il presidente dell’Ac Trapani, ha pensato di apportare una modifica. Non sarà presente soltanto il 66, a indicare il numero della prossima edizione, ma anche il 70, tra le corone di alloro accanto all’indicazione Monte Erice, proprio per celebrare i 70 anni dalla prima edizione, quella del 1954.

«È grande la nostra soddisfazione di annoverare questa manifestazione motoristica nel nuovo campionato Supersalita – sono le parole di Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani -. Significa che la Monte Erice, ancora una volta, dimostra sui campi di gara la sua validità. E, poi, come non ricordare che la manifestazione nasce nel 1954 e che quest’anno festeggia il 70° anniversario. E, allora, lunga vita, ancora per molto, alla Monte Erice».

Nella foto il logo