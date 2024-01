Pallamano femminile, niente miracolo per l'Erice: fuori dall'European Cup

Finisce il cammino europeo dell’Ac Life Style Erice, che perde anche la gara di ritorno degli ottavi di finale di European Cup con il risultato finale di 29-30. Un match già difficile alla vigilia per le ericine, che non hanno compiuto l’impresa di ribaltare la gara d’andata. Una partita in equilibrio per i primi 20 minuti di gioco, prima del break delle spagnole, che poi hanno gestito bene il match, prima della fiammata finale di Erice. Adesso le attenzioni dell’Ac Life Style Erice si rivolgeranno nelle gare di campionato, prima della coppa Italia.

Inizio partita equilibrato, con le Arpie che provano a dettare il ritmo di gioco, con un attacco assai ragionato. Proprio però da un calo offensivo, con diverse palle perse, la formazione ericina subisce il break delle spagnole. L'Erice così non riesce a contrastare Granollers e le squadre si dirigono verso gli spogliatoi sul punteggio di 11 a 17.