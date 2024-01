È morto Vito Zinnanti, per 50 anni corrispondente da Alcamo del Giornale di Sicilia

Si è spento ad Alcamo ieri sera (17 gennaio) Vito Zinnanti, giornalista originario di Partanna ma residente e operativo per oltre mezzo secolo nel territorio di Alcamo e dei suoi dintorni, corrispondente del Giornale di Sicilia, della Gazzetta del Sud e della Gazzetta dello Sport. Avrebbe compiuto novant'anni il prossimo 31 agosto.

Le sue già precarie condizioni di salute si erano repentinamente aggravate. Firma, voce e volto autorevoli non soltanto per la carta stampata ma anche per emittenti televisive locali, Vito Zinnanti lascia un ottimo ricordo per la sua grande professionalità e doti umane, che si univano a grandi competenze su vari settori della cronaca, in particolare quella sportiva di cui era un eccellente esperto, capace di affascinare i lettori e gli ascoltatori con il suo stile unico.

Alla moglie Carmelina Mannoia e ai figli Anna e Dario la redazione del Giornale di Sicilia esprime le più sentite condoglianze