Pallamano femminile, amaro in Coppa per l'Erice: sconfitta in Spagna con il Granollers

Sconfitta esterna nella gara d’andata degli ottavi di finale dell’European Cup per l’Handball Erice, che ha perso il confronto con le spagnole del Granollers con il risultato finale di 34 a 27. Dopo una prima fase di equilibrio, le ericine hanno fatto fatica nella produzione offensiva del gioco, che ha portato così all’allungo delle padrone di casa sul finale del primo tempo. Nella seconda parte dell’incontro, le reti di Tarbuch non sono sufficienti per riaprire il match. La doppia sfida adesso si sposta in Sicilia, quando sabato, a partire dalle 17.30, al PalaCardella, Erice ospiterà Granollers per la sfida di ritorno, che deciderà il passaggio del turno.

Inizio di gioco contratto, in cui le Arpie pagano le assenze per due minuti di Bernabei ed Ekoh. Poche realizzazioni e gara in equilibrio, con la rete di Tarbuch che vale il 5 pari (9’). L’intensità del gioco è viva, ma la gara non trova un padrone, ecco che Granollers chiama il primo time-out (16’ 8-8). Erice fatica in attacco, le spagnole allungano così sull’11 a 8 (20’) e Manojlovic chiama un minuto di sospensione. Le difficoltà offensive ericine si confermano anche nel finale di frazione, che termina sul 18 a 11.

Nella seconda parte del gioco, l'Erice non riesce ad avere il giusto impatto, con Granollers che allunga il proprio vantaggio in doppia cifra sul 23 a 13 (39’). Tarbuch prova a ricucire lo strappo, ma il divario resta ampio sul 29 a 21 (51’). La forza della giocatrice argentina, però, non basta per recuperare il match, che vede la vittoria delle spagnole del Granollers con il risultato finale di 34 a 27.

Il tabellino

KH-7 BM. Granollers: Rodrigues (p), Bruach, Vila 5, Hombrado, Gonzalez 2, Guarieiro 6, Tort, Somaza 3, Perez, Portillo 4, Castanera 2, Jallow, Polonio 5, Mera (p) 2, Capdevila 5, Lopez. Allenatore: Robert Cuadradas

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei, Notarianni, Tarbuch 10, Losio 1, Basolu, Cozzi, Pugliara, Gorbatsjova 1, Manojlovic 6, Benincasa, Iacovello (p), Nkou 1, Storozhuk 3, Ekoh 5, Ramazzotti (p)

Allenatore: Nikola Manojlovic

Arbitri: Marton e Dane

Note: primo tempo 18-11