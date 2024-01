Pallamano femminile, l'Erice fa l'impresa: batte il Salerno e vince la Supercoppa

L’Ac Life Style Erice vince la Supercoppa, battendo a Chieti in finale la Jomi Salerno con il risultato finale di 22 a 29. Per Erice si tratta del secondo trofeo della propria storia, dopo la vittoria nello scorso anno in Coppa Italia.

Una finale perfetta giocata dalle ericine. Grande fluidità nel gioco d’attacco, compattezza e unità in difesa, vincendo con merito il primo trofeo della stagione.

Avvio di gioco equilibrato, in cui Erice si affida alla forza di Tarbuch, che pareggia le ostilità sul 5 pari (11’). Ekoh e Nkou trovano il primo doppio vantaggio della partita, ma Salerno pareggia nuovamente (14’ 7-7). Forte intensità ed equilibrio che si mantengono fino all’allungo nelle ultime battute, che hanno portato Erice avanti sul 10 a 13.

Dopo l’intervallo, tante reti in poco tempo, con le Arpie che mantengono il vantaggio sul 16 a 19 (39’). Erice allarga il gioco, Pugliara trova le reti e costringe coach Ancona al time-out sul 17 a 22 (43’). Salerno prova a mischiare le difese miste, ma Erice gestisce il vantaggio sul 20 a 25 (52’). Il cronometro diventa il migliore amico di Erice, che mantiene la giusta lucidità e vince la Supercoppa con il risultato finale di 22 a 29.

Nikola Manojlovic, tecnico delle Arpie, a fine gara è strafelice: «Penso che abbiamo preparato molto bene la squadra, provando in allenamento le varie soluzioni per rispondere ai tipi di difesa che Salerno avrebbe potuto mettere in campo. Non era facile: il primo tempo è stata una partita a scacchi, siamo riuscite ad allungare sul +3 nel finale di tempo e poi abbiamo giocato una gara molto intelligente per gestire il vantaggio. Stiamo lavorando tanto da questa estate e credo che questa sia stata la migliore prestazione stagionale di Erice. Il resto di stagione? Questo trofeo ci dà morale e consapevolezza della nostra forza per una seconda parte di stagione con tanti appuntamenti importanti e in cui vogliamo provare a farci valere anche in European Cup».

Il tabellino

Jomi Salerno: Mangone 5, Dalla Costa 1, Rossomando 3, Avagliano, Squizziato 2, De Santis, Cirino, Danti (p), Ribeiro Dias 8, Napoletano, Ciociano (p), Pinto Pereira (p), Lauretti Matos, Nornes, Barreiro 2, Gislimberti 1. Allenatore: Antona

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei, Notarianni, Coppola, Tarbuch 5, Losio, Basolu, Cozzi, Pugliara 3, Manojlovic 3, Benincasa, Iacovello (p), Nkou 4, Storozhuk 6, Ekoh 8. Allenatore: Nikola Manojlovic.

Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarone

Note: primo tempo 10-13

Nella foto di Jo Pappalardo l'Erice alza al cielo la Supercoppa italiana