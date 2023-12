Il mondo del ciclismo piange Nino Maragioglio, il cordoglio per il campione ottantenne di Salemi

Resta un vuoto nella città di Salemi per la morte di Nino Maragioglio, campione di ciclismo e per anni presidente e membro del Comitato provinciale di Trapani di Federciclismo Sicilia. Un commosso messaggio di cordoglio viene pubblicato su Facebook proprio dal comitato regionale di Federciclismo che ricorda così il campione ottantenne. “Il C.R. Sicilia esprime sentite condoglianze alla famiglia Maragioglio per la scomparsa del caro Nino, per anni presidente del C.P. Trapani ed anche consigliere regionale nel quadriennio olimpico 2012/2016. Per il suo impegno a favore del ciclismo, in particolar modo per il settore giovanile, lo scorso 10 novembre, in occasione del Giro d’Onore Fci, gli è stata consegnata la benemerenza d’oro al merito per il ciclismo”.

Maragioglio aveva 80 anni. Aveva dedicato tutta la sua vita al ciclismo e allo sport, organizzando diverse iniziative soprattutto per i più giovani appassionati. Negli anni Sessanta aveva fondato il gruppo ciclistico “Pino Fiorello”, dedicato a un giovane ciclista di Salemi morto nel 1965 durante una gara a Messina in un incidente stradale. Negli ultimi tempi era molto attivo e nelle scuole della provincia insegnando a tantissimi bambini l'uso della bicicletta.