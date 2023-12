Pallamano femminile, il ciclone Erice spazza via il Sassari

Vittoria per l’Handball Erice, che batte Sassari con il risultato finale di 45 a 9. Una gara in discesa per le ericine, che hanno archiviato il match dopo pochi minuti. Con questo successo Erice chiude il girone d’andata al terzo posto in classifica, affrontando così, nel primo turno delle finali di coppa Italia la sesta in classifica, posizione occupata dalla Casalgrande Padana.

Il primo vantaggio considerevole della partita arriva per Erice sul 9 a 4, grazie alle reti di Losio, precisa sottoporta (13’). Sassari fatica a trovare la via del gol, mentre Erice allunga grazie alle reti della esordiente Bassanese e Manojlovic, che chiude la prima frazione sul 22 a 6.

Nella ripresa, Sassari non riesce a segnare per venti minuti, Erice amplia il proprio vantaggio sul 38 a 6. Coach Manojlovic dà spazio alle tante giovani convocate ed il match termina con il risultato finale di 45 a 9.

Il tabellino

Ac Life Style Erice: Stellato 1, Bernabei 7, Notarianni 5, Lista 1, Losio 8, Cozzi 1, Pugliara 4, Filindeu, Plazzotta 3, Manojlovic 5, Farisé, Iacovello (p), Bassanese 5, Storozhuk 5, Ramazzotti (p). Allenatore: Manojlovic

Lions Sassari: Poddighe 1, Scanu, Lepori 1, Onesti, Doneddu, Fenu, Bonnet 2, Balata, Rivetti, Datcu (p), Colunga 5, Furesi (p). Allenatore: Pastor.

Arbitri: Bertino e Bozzanga

Note: primo tempo: 22-6

Nella foto di Joe Pappalardo Giulia Losio