Pista nuova e allungata per il kartodromo di Triscina, tutto pronto per la riapertura

L’inaugurazione è fissata per sabato (9 dicembre) alle 15,30. E a riaccendere virtualmente i motori sarà Gabriele Minì, ospite d'onore per la riapertura ai kart del Circuito Internazionale di Triscina. La pista è stata chiusa per qualche mese per via dei lavori che ne hanno ridisegnato completamente il layout. Il tracciato è stato allungato dai 1.280 metri originari ai 1.340 ed è stata modificata la parte che va dalla terza curva e fino all'arrivo. Ne è venuto fuori un tracciato ancora più veloce, che grazie al nuovo asfalto e alla considerevole larghezza rende facile prevedere gare piene di sorpassi. Oltre a Minì la cerimonia di inaugurazione prevede la presenza dei sindaci del territorio e la presentazione del calendario 2024 che, oltre alla gare tradizionali della categoria kart, si fregia di avere anche l'appuntamento internazionale del 18-21 aprile e il Memorial Mainaldo Maneschi che si correrà il 12 maggio e che alla prima edizione, sempre a Triscina, ha radunato centinaia di appassionati e decine di team.

La pista di Triscina, gestita da Dario Anastasi, è la più grande della Sicilia occidentale e per questo motivo è diventata un punto di riferimento per gli appassionati delle discipline motoristiche. Il restyling non si è limitato alle curve e all'asfalto. Anche la zona dedicata ai team è stata arricchita di uno showroom in cui sarà possibile acquistare materiale tecnico per piloti e kart. Lo spazio espositivo è stato affidato alla Tramuto Racing Point e sarà sempre aperto, anche quando non ci sono gare. Lo showroom ha una selezione esclusiva dei migliori marchi e nella giornata dedicata all'inaugurazione della pista verrà anche presentata ufficialmente la nuova linea di tute e prodotti per il kart della Sparco etichettati con il brand Targa Florio ufficiale. Una novità assoluta per gli appassionati.