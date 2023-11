L'Angri non si presenta a Trapani a causa del maltempo, i granata vincono 3-0 a tavolino

L'Angri non si è presentato al Provinciale di Trapani a causa del maltempo e i granata vincono 3-0 a tavolino, passando il turno. «In assenza di una partita reale, presenti per un ideale», è il messaggio apparso nel settore riservato ai tifosi campani, che avevano annunciato nelle scorse ore aveva comunicato la mancata partenza per la Sicilia: «La squadra è stata impossibilitata a raggiungere la Sicilia date le avverse condizioni meteorologiche».

La formazione grigiorossa era attesa al Provinciale per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie D, non è partita perché "un'ora prima della partenza è stata comunicata la sospensione del servizio traghetti per Palermo». La società poi si è detta «rammaricata esclusivamente per i tifosi che avevano già provveduto all'organizzazione della trasferta per seguire la squadra".

La risposta del Trapani non si era fatta attendere. Il club granata aveva annunciato "che nulla sarà mutato nella preparazione del match, ritenendo a dir poco avventata questa decisione. La Serie D ha bisogno quanto mai ora di certezze e non di situazioni di questo livello. Spetterà successivamente alla terna di gara, ed in seguito alle autorità competenti, prendere i relativi provvedimenti se verrà ravvisata la mancanza dell'avversario».

E il Dipartimento interregionale della Lega nazionale Dilettanti, attraverso una nota ufficiale, non ha concesso il rinvio della sfida, programmata per le 14.30. La richiesta avanzata del sodalizio campano non è stata accolta in quanto, verificata la documentazione allegata, non sussistono le cause di forza maggiore. Dunque, il Trapani, assente l'Angri, si assicura il passaggio del turno a tavolino.