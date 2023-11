Pallamano femminile, Erice... Isola felice: centrata la qualificazione agli ottavi di European Cup

L’Handball Erice vince anche gara 2 dei sedicesimi di European Cup, battendo Isola per 23 a 25 e accede così per la prima volta nella propria storia agli ottavi di European Cup. Un risultato storico per la formazione ericina che ha vinto con merito il doppio confronto con le slovene, molto attente in campo. Una vittoria costruita dal gruppo: le Arpie si sono unite più che mai per il raggiungimento dell’obiettivo. Passando al match, le squadre, soprattutto nella prima fase di gioco hanno patito la stanchezza del primo confronto. Dopo la pausa, Erice non ha sbagliato un colpo nelle letture offensive del gioco, chiudendo bene in difesa.

In fase di avvio del match le difese prevalgono sugli attacchi, Erice acquisisce presto il doppio vantaggio con Basolu e Bernabei (15’ 5-7). Nella seconda parte di match tanti errori, con tante palle perse. Il risultato è una gara completamente in equilibrio con le formazioni che si dirigono verso gli spogliatoi sul punteggio di 12 pari.

Alla ripresa Erice conquista il doppio vantaggio, grazie alla difesa di Bernabei e alla rete di Basolu (34’ 13-15). Le reti di Storozhuk sono decisive per l’allungo di Erice sul 15 a 18 (41’). Isola fatica a riaprire il match e chiama un time-out sul 16 a 19 (43’). L’intensità cresce ed Erice allunga con merito sul 20 a 25 (53’). Nel finale Erice gestisce bene il vantaggio e vince con il risultato finale di 23 a 25.

Il tabellino

Slo Zrk Izola: Vujmilovic 2, Jereb 1, Simsic, Polak 4, Cerovak, Vuk (p), Dodic, Marinsek 1, Treven 3, Benigar 7, Stampfer, Felluga 1, Bazec, Kocjancic 1, Arnautovic 3, Stojicic (p). Allenatore: Hren

Ac Life Style Erice: Masson (p), Bernabei 1, Notarianni 1, Coppola 1, Tarbuch, Losio 2, Basolu 5, Cozzi, Pugliara 2, Gorbatsjova 2, Manojlovic 7, Benincasa, Iacovello (p), Nkou, Storozhuk 4, Ramazzotti (p). Allenatore: Manojlovic.

Arbitri: Fotakidis e Kinatzidis (Grecia)

Note: parziali: 12-12; 23-25

Anya Storozhuk nella foto di Jo Pappalardo