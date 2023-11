Il Trapani soffre ma batte il San Luca, pari per il Siracusa: i granata di nuovo in testa

Allo stadio Provinciale il Trapani piega il San Luca per 2-1 nella quattordicesima giornata del campionato di Serie D girone I. Vince il Trapani ma non senza difficoltà: il San Luca infatti si dimostra un avversario ostico e malgrado tutti i problemi societari emersi negli ultimi giorni, è riuscita a mettere in seria difficoltà la corazzata granata fino agli ultimi secondi di recupero. Sono arrivati motivati e lo hanno dimostrato dall'inizio alla fine.

A sbloccare la gara al 13' ci pensa Kragl. Assist servito da Crimi, di sinistro dall’area e mette direttamente in rete per il vantaggio. Trapani 1 San Luca 0 Reagiscono gli ospiti e al 24′ ci prova il mancino di Ficara, che viene respinto in corner però da Ujkaj. Un minuto dopo però sul calcio d’angolo seguente, arriva il pari di Pissas, perfetto con la deviazione di gamba su cui nulla può Ujkaj questa volta. Trapani-San Luca 1-1. Al 37′ su assist di Pino, colpo di testa di Marigosu che finisce alto sopra la traversa. Al 41′ calcio di punizione da 35 metri di Ficara, respinto però da Ujkaj. Al 42′ arriva il rigore per i granata per un fallo in area su Cocco. Al 44' dal dischetto si presenta lo stesso Cocco che mette in rete, Nulla da fare per Mittica.

Nella ripresa ci sono ottime azioni per entrambe le formazioni. Da una parte i padroni di casa che ci tengono a mantenere il risultato, dall'altro i calabri che tentano di agguantare almeno il pareggio e al 90’+5′ potrebbe arrivare se non si fosse stato il salvataggio di Ujkaj sul mancino di Ficara. Triplo fischio del direttore di gara e giocatori nello spogliatoio.

Nonostante la vittoria il presidente del Trapani Valerio Antonini non è rimasto contento del gioco espresso in campo dalla squadra. «Spero che durante la settimana il tecnico sia in grado di motivare i ragazzi. Oggi ho visto giocatori spenti fisicamente, con poca voglia di lottare. Spesso secondi sulle palle in uscita. Cosa che non è presentabile in una partita in casa contro una squadra che è venuta sfiduciata, con problemi ed altro. Questo atteggiamento non è accettabile. Ho visto prime palle passate lente, contropiede sprecati, abbiamo lasciato molte occasioni a loro in ripartenza. Non era la partita che mi aspettavo visto che venivamo da un pareggio e da una sosta. Mi aspettavo una squadra fresca, molti avevano riposato. Hanno giocato meglio mercoledì in Coppa Italia che oggi dove abbiamo visto una squadra fluida, bene in campo, determinata. Oggi molto male. Quindi siamo in attesa della partita di domenica perché è la cartina di tornasole quando incontreremo il Siracusa che chiaramente non avendo vinto oggi ci ha fatto un favore. È chiaro che però mi aspetto un gioco diverso da quello espresso oggi».

Un Girone I come questo non si vedeva da anni. Pareggio a reti bianche per il Siracusa oggi di scena a Ragusa: 0 a 0, striscia positiva allungata ma nel frattempo il Trapani ha vinto e si è riportato in testa alla classifica a +2 proprio dei siracusani.

La Vibonese non va oltre il pari contro l’Acireale (1-1) che si conferma una forte squadra e, dopo il Trapani, ferma anche i rossoblù di Buscè costretti a cedere lo scettro. I rossoblù perdono anche loro la vetta della classifica come il Siracusa. La classifica al momento vede il Trapani in vetta a 34 punti, seguito da Siracusa e Vibonese a 32.

I risultati

Akragas-Reggio Calabria 1-1; Canicattì-Sancataldese 2-2; Trapani-San Luca 2-1; Gioiese-Licata 1-2; Ragusa-Siracusa 0-0; Real Casalnuovo-Igea Virtus 2-0; Vibonese-Acireale 1-1; Sant'Agata-Portici 1-1

La classifica

Trapani 34 punti; Siracusa e Vibonese 32; Licata 24; Real Casalnuovo 22; Reggio Calabria 20; Sant'Agata e Akragas 19; Ragusa 18; Igea Virtus 17; Acireale 16; Canicattì 15; Sancataldese 14; Locri 11; Portici 10; San Luca 5 (-1); Gioiese 4; Castrovillari 3 (-1)

Nella foto Kragl