Pallamano femminile, l'Erice supera il Brixen 26-22

Vittoria casalinga per l’Handball Erice, che, al termine di un match assai intenso supera il Brixen Sudtirol con il risultato finale di 26-22. Una gara molto fisica e viva al PalaCardella, in cui le ericine hanno mostrato solidità difensiva. Dalla difesa, quindi, sul finale del primo tempo, Erice ha acquisito il proprio vantaggio, mantenuto fino al termine dell’incontro. Un successo importante e del collettivo per la squadra guidata da Nikola Manojlovic.

Match in avvio equilibrato, ma che si movimenta quasi subito con il cartellino rosso mostrato a Di Pietro sul 4 a 6 (8’). Erice sfrutta la superiorità numerica e Manojlovic porta le sue compagne avanti sul 7 a 6, che costringe Nossing al time-out (10’). Si alzano le difese ed Ekoh (nella foto) fissa il punteggio sul 11 a 10 (20’). L’intensità è viva per tutta la frazione e il primo tempo termina sul 14 a 12.

Nella ripresa Erice allunga subito, grazie alle parate di Masson e alla precisa difesa, che portano il risultato sul 17 a 12 (37’). Il Brixen soffre in attacco ed Erice ne approfitta, fissando il punteggio sul 21 a 14 (41’), con un time-out obbligatorio per Nossing. Sudtirol accorcia, ma Manojlovic tiene viva Erica sul 23 a 18 (49’). Nel finale di partita sale in cattedra Ekoh che fissa la vittoria di Erice sul 26-22.