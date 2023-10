Targa Florio Classica, nella prima tappa pronostici rispettati

Pronostici rispettati dopo la prima giornata della Targa Florio Classica con un testa a testa per buona parte delle prove di oggi fra Francesco e Giuseppe Di Pietra su Fiat 508C e l’equipaggio formato da Angelo Accardo con Filippo Becchina su Fiat 508. I vincitori dell’edizione 2021 della Targa Florio Classica Giovanni Moceri e Valeria Dicembre, in gara sulla Lancia Aprilia del 1937, si trovano invece ad inseguire. In evidenza Fabio Loperfido con il presidente del Classic Team Corrado Corneliani su Lancia Aprilia del 1938.

Tra le vetture del Ferrari Tribute to Targa Florio bene l’esperto regolarista Giordano Mozzi con Valter Lanzoni su Ferrari 458 speciale.

Hanno preso il via oltre 200 equipaggi provenienti da tutto il mondo che hanno sfilato nel «Tour delle Saline» (foto dalla pagina Facebook Targa Florio Off.) fra Campobello di Mazara, Mazara, Marsala e Trapani. Le vetture hanno fatto rientro a Palermo dopo le 18, dopo i passaggi ad Alcamo Marina, Cinisi e Capaci. Tantissima gente stamani (13 ottobre) alle 8,30 al via davanti al dipartimento di ingegneria dell’università di Palermo.

Dopo il «Tour delle Saline», domani la rievocazione storica della gara automobilistica più antica del mondo è pronta alla seconda e ultima tappa sul «Circuito delle Madonie». Partenza alle 8,30 dall’università dal Museo dei motori e dei meccanismi, poi tappe verso Buonfornello, Floriopoli, Cerda, Caltavuturo, Castellana, Petralia Sottana, Piano Battaglia, Collesano e Campofelice di Roccella. Al Belvedere di Termini Imerese ci sarà quindi la prova di abilità Power stage classic, poi alle 16 l’arrivo davanti al Teatro Massimo, in piazza Verdi, a Palermo.