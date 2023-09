Trapani Shark è nella storia, conquistata la Supercoppa di basket

Trapani Shark nella storia. I granata vincono la Supercoppa di Serie A-2 di basket, battendo in finale Treviglio, a Montecatini Terme, con il risultato di 83-67. Un successo, quello della Supercoppa, impreziosito anche con il titolo di mvp assegnato al siciliano Matteo Imbrò. L’ultimo titolo nazionale vinto da Trapani risaliva al 2012, con la vittoria di Coppa Italia di serie C, conquistata dall’allora Pallacanestro Trapani. Adesso il nuovo successo dei trapanesi, dopo il cambio di proprietà, che ha portato Valerio Antonini alla presidenza.

Buono l’inizio di Notae con sei punti di fila, Treviglio risponde con Pacher e la tripla di Pollone. Il primo break, però, è di Trapani con le due triple di Pullazi su 19-12 (6’). Treviglio prova a ricucire con il canestro di Harris per il 21-17 (8’). La prima frazione poi termina con la tripla di Mian e il canestro di Rodriguez allo scadere che valgono il 26-18.

Alla ripresa il vantaggio granata raggiunge la doppia cifra, con la tripla di Mian e il canestro di Marini sul 34-20 (14’). Treviglio prova a ricucire con l’ex Miaschi sul 36-28 (18’), ma Trapani riesce a mantenere il vantaggio prima dell’intervallo, chiudendo con la tripla di Rodriguez del 43-34. Trapani ritrova la doppia cifra di vantaggio prima con la tripla di Notae e poi con quella di Rodriguez del 53-41 (24’). Imbrò segna ancora dalla lunga distanza, ma rispondono Giuri e Guariglia che riaprono la partita sul 58-55 (28’).

Trapani si innervosisce, ma riesce a chiudere il terzo quarto sul 62 a 59. Dopo la pausa, la Shark deve fare a meno di Notae, per i cinque falli personali (32’ 66-59). I granata, però, non accusano il colpo e vanno a segno con Imbrò e Mobio, che costringono Finelli al time-out (35’ 73-64). La Trapani Shark gestisce il vantaggio, vince 83-67 e riscrive la propria storia con la vittoria della Supercoppa. «Serata fantastica. Ringraziamo il presidente – dichiara coach Daniele Parente – per averci dato l’opportunità di poter giocare un campionato da protagonisti. Sappiamo che è difficile, ma si chiude il precampionato, con un percorso costruttivo».