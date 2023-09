Pallamano femminile, l'Erice inizia l’assalto all’Europa

Dopo il netto successo conquistato sabato scorso in campionato contro il Casalgrande, oggi a partire dalle 18 primo appuntamento in campo europeo per l’AC Life Style Erice che al Pala Cardella affronta l’H71, formazione danesi delle Isole Faroe che è alla terza partecipazione in European Cup ed è reduce dalla eliminazione, nel gennaio scorso, agli ottavi per mano dell’Atletico Guardes (Spagna).

Si tratta di un importante appuntamento che vede le «Arpie» per la seconda volta in questi anni alle prese con l’Europa. Peraltro la gara di ritorno è prevista sempre alla stessa ora di domenica pure al Pala Cardella. Si gioca per il Round 2 della competizione, chi vince va ai sedicesimi di finale.

