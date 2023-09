Andrea Adamo campione del mondo di motocross: il trionfo del fenomeno di Calatafimi

Il calatafimese Andrea Adamo è campione del mondo di MX2. Grazie alla doppia ottima prova delle gare di Maggiora, Andrea Adamo, 20 anni, conquista il suo primo titolo mondiale. Gara e tappa sono state vinte da Geerts, ma Adamo si è dimostrato il più costante. Il siciliano è il primo campione del mondo nella MX2 dal mitico Tony Cairoli, da Patti, ora team manager del Red Bull Team, d nel 2007.

Ad Andrea Adamo, dopo il 4° posto in qualifica bastavano appena 5 punti per chiudere i giochi. In Gara 2 a Maggiora è arrivata la certezza. “Tutta la città è orgogliosa di te e della tua esaltante stagione sportiva 2023. Ci complimentiamo anche con la mamma Lina e il papà Nino in questo meraviglioso abbraccio mondiale

La storia di Andrea è quella di un predestinato. Appena 8 anni, già nel 2011 correva sulle piste di Partinico. A seguirlo sempre papà e mamma, ma anche tutta la città di Calatafimi che lo ha sostenuto sin dall'inizio. Papà e mamma ci hanno sempre creduto nelle potenzialità di quel bambino e hanno lasciato Calatafimi per potergli offrire l'opportunità di un futuro, e oggi Andrea ha ripagato i tanti sacrifici fatti dalla famiglia che non lo hanno mai abbandonato ma ne hanno seguito passo passo le fasi, trasferendosi in Romagna e poi con lui hanno girato il mondo.