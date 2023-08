Monte Erice, nuovi guard-rail lungo il percorso della cronoscalata

Avviati i lavori per il collocamento temporaneo di 325 metri di doppio guard-rail, a protezione dei piloti e di alcuni tratti di muri in pietra, lungo la strada Regionale Immacolatella – Erice che ospita la cronoscalata Monte Erice.

La richiesta dell’Automobile Club Trapani, organizzatore della gara automobilistica valida per il campionato italiano velocità della montagna, per il trofeo italiano velocità montagna e per il campionato siciliano velocità montagna ed in programma dal 1° al 3 settembre, è stata accolta dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, l’ente che gestiste la strada di accesso al borgo medievale e, così, gli operai sono al lavoro per l’installazione dei guard-rail.

I lavori si sono resi necessari in seguito alle prescrizioni della giunta sportiva Aci Sport e prevedono la collocazione di 5 tratti di barriera metallica al fine di assicurare la massima sicurezza ai partecipanti ed agli automobilisti nella fase pre-gara. I tratti oggetto dei lavori vanno dal km 2,445 al km 2,465, dal km 2,790 al km 2,830, dal km 4,105 al km 4,170, dal km 5,158 al km 5,218 e, infine, dal km 5,628 al km 5,778, il tornante “Casazza”.

Gli interventi sono stati possibili grazie all’accordo fra l’Automobile Club Trapani ed il Libero Consorzio Comunale di Trapani e Giovanni Pellegrino, presidente Ac Trapani, ha voluto sottolineare l’importante collaborazione ricevuta da Raimondo Cerami, commissario straordinario del Libero Consorzio, il quale ha immediatamente compreso la necessità di questi lavori per consentire lo svolgimento della Monte Erice, l’evento sportivo più longevo del territorio, in grado di catalizzare le attenzioni di sportivi ed appassionati, a dimostrazione del grande legame che esiste tra la Cronoscalata ed i trapanesi. Fondamentale, poi, per dare il via ai lavori di posizionamento dei guarda-rail è stata anche la fattiva collaborazione dei funzionari e dei dipendenti del Libero Consorzio, anche loro impegnati per il rilascio di tutte le autorizzazioni ne cessarie per l’installazione dei guard-rail, con le prescrizioni del caso.

Nel video i lavori di collocamento delle barriere