Addio a Francesco Poma, ex presidente della Pallavolo Trapani

"Grande uomo di sport, grande persona, grande presidente. Un uomo che ha reso grande la Trapani pallavolistica affrontando mille difficoltà e spuntandola per mille e uno volte. Siamo onorati di averti incontrato nel cammino dello sport e della vita. La Polisportiva Atletica Termini, nel nome di ogni suo componente è vicina alla famiglia Poma per la prematura scomparsa". È soltanto uno dei messaggi che arrivano dal mondo dello sport siciliano per Francesco Poma, ex presidente della Pallavolo Trapani. È morto a 63 anni dopo avere lottato contro una lunga malattia e oggi sono in tantissimi a ricordarlo, soprattutto per essere riuscito a conquistare con la società di volley il campionato di Serie B.

"La Polisportiva - scrive la Entello volley - è vicina al dolore della famiglia Poma per la scomparsa del nostro caro Ciccio. Presidente della Pallavolo Trapani ha portato la pallavolo maschile in B ottenendo grandi risultati nel settore giovanile. Sicuramente una persona che ha fatto solo bene al movimento pallavolista trapanese. Ciao Ciccio".

E ancora: "Ho letto adesso, tutti ti ricordano perché hai portato la pallavolo in serie B, ma io ti ricorderò sempre per l'organizzazione impeccabile del torneo di volley Antonino Via - scrive Nicola Rach -. Da allora ogni tanto ci sentivamo tramite messenger anche per scambiare qualche battuta su calcio e politica. Riposa in pace presidente". I funerali si terranno lunedì 7 agosto alle 15.30 nella Chiesa Madonna di Fatima di Trapani.