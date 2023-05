Trapani, Antonini si prende pure il basket: «Andremo in Serie A-1»

Dopo 13 anni finisce l’era di Pietro Basciano ed inizia quella di Valerio Antonini al timone della Pallacanestro Trapani. Passaggio di consegne annunciato nel corso di una affollatissima conferenza stampa anche se per l’ufficialità del cambio di proprietà bisognerà attendere ancora visto che per motivi burocratici l’iscrizione al prossimo campionato di A-2 dovrà essere perfezionata entro il 30 giugno dalla proprietà uscente. Solo dopo la ratifica dell’iscrizione da parte del Consiglio federale il prossimo 14 luglio, il cambio di proprietà sarà efficace. La Sport Invest srl, la società fondata da Antonini, dunque, dopo avere acquistato l’FC Trapani 1905, assume il controllo anche della società di basket.

Un accordo a 360 gradi tra i due imprenditori con un Basciano insolitamente commosso che ha ricevuto il lunghissimo applauso dei numerosi sostenitori granata intervenuti: «Grazie a tutti – esordisce – sono stati tredici anni intensi, abbiamo preso il club in C e non appena completeremo l’iscrizione lo passeremo ad Antonini dopo dieci stagioni consecutive in Serie A. Abbiamo fatto crescere tanti bambini, tanti ragazzi che adesso sono degli uomini in giro per l’Italia, siamo rimasti ai vertici per tanti anni disputando varie volte i play-off, arrivando in punta di piedi ed allo stesso modo andiamo via. I motivi del mio disimpegno? Nessun problema economico, le mie aziende sono in salute, solamente che dopo un periodo così lungo c’è un po’ di stanchezza – chiarisce Basciano – ed era giusto fare un passo indietro perché abbiamo individuato in Antonini la persona giusta, una persona ambiziosa e capace, anche se devo ammettere che la prematura scomparsa di Gregory Bongiorno di qualche mese fa ci ha demoralizzato per il vuoto lasciato. Poi, non posso nascondere che dopo tredici anni sono un po’ stanco e devo prendermi una pausa».

Occhi puntati adesso su Antonini, che ripartirà dall’attuale management, con Valentino Renzi e Nicolò Basciano, ma anche da coach Daniele Parente, il condottiero delle ultime sei stagioni che Antonini ha confermato sulla panchina granata per puntare alla promozione in A-1: «Il budget che sarà dato solo per la prima squadra sarà importante, dovrà prevedere l’ingresso di due giocatori americani molto forti – preannuncia Antonini - e di alcuni giocatori per completare il roster di quest’anno. Fare nomi è prematuro visto che ci sono ancora alcuni mesi, ma posso garantire che all’inizio del campionato puntiamo ad essere la squadra da battere per la promozione nel massimo campionato».

