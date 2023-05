Pallamano, Erice detta legge con Salerno: il sogno scudetto si avvicina

Life Style Erice posa il primo mattone del doppio scontro con Jomi Salerno vincendo la gara di andata della finale scudetto di A-1 femminile di pallamano e adesso il sogno tricolore è sempre più vicino. Un successo più che meritato con le «Arpie» ben lucide e vogliose di affermarsi e che adesso avranno il primo match-point nella gara-2 che si disputerà domenica sera in Campania.

Al 10’ le ospiti sono in vantaggio per 2-4 ma l’ucraina Storozhuk accorcia subito grazie ad un tiro dai 7 metri. Le ericine hanno qualche difficoltà a finalizzare e Salerno ha la possibilità di respirare. Poi sembra cambiare qualcosa e le neroverdi pareggiano (5-5) con Tarbuch al 15’ bucando una difesa passiva. Intanto, Masson dice no con interventi determinanti che infastidiscono le ospiti. Erice passa con Ekoh e al 17’ c’è il primo time-out chiamato dal coach salernitano Ancona. Jomi non si ritrova più ed Erice si porta sull’ 8-5 (Tarbuch). Sembra sciogliersi la manovra d’attacco di casa (9-5) con Salerno distratta in difesa e nervosa. Jomi poi riparte con ordine ma Erice rafforza il vantaggio al 24’ (12-7) con la leonessa Ekoh. A 5’ dalla sosta il coach delle «Arpie» Margarida Conte chiama time-out sul 12-8. Cominciano a diventare troppe le palle perse da Salerno. È una fase in cui entrambe le squadre fanno qualche errore di troppo. Con un gol ospite di Manojlovic si chiude il primo tempo (14-10).

Nella ripresa, Pugliara va subito a segno. Poi due gol ospiti in contropiede. Si corre sul filo dell’equilibrio sul piano del gioco. Salerno sembra svegliarsi, al 10’ è 19-17. Tarbuch è una spina nel fianco avversario. Erice s’infiamma e si porta sul 22-17 al 14’. L’incontro è avvincente, le padrone di casa penetrano bene e allargano il punteggio a 13’ dalla fine (25-19). Il Pala Cardella è una bolgia, a 10’ dal termine Antonella Coppola segna il gol dell’ex (27-19). Mancano 4’ ed Erice è a +7. La strada è spianata per la vittoria. Ed è così. Grandi le «Arpie», finisce 29-23. Salerno raccoglie i cocci. Domenica al Pala Palumbo alle 20.30 si può scrivere la storia.

Tabellino

Ac Life Style Erice29 Jomi Salerno23

Ac Life Style Erice: Masson, Benincasa 1, Landri, Cozzi, Iacovello (p), Basolu 2, Pugliara 3, Coppola 1, Ekoh 6, Gorbatsjova 6, Terenziani, Storozhuk 3, Tarbuch 7, Ravasz, Podariu. All.: Conte

Jomi Salerno: Di Giugno, Stellato, Dalla Costa 3, Rossomando 3, Avagliano, Squizziato 3, Cirino, Stettler 1, Bajciova 1, Manojlovic 8, Napoletano 2, Chianese 1, Perreira (p), Lauretti Matos 1. All.: Ancona

Arbitri: Simone e Monitillo

