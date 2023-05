Il marsalese Emanuel Cucchiara si conferma campione europeo di biliardo

Per la seconda volta consecutiva il marsalese Emanuel Cucchiara è campione d'Europa under 21 di biliardo, specialità 5 birilli. Porta a casa la medaglia d’oro dopo avere vinto in finale per 3 a 1 contro Federico Diciolla (campione italiano in carica).

Al giovane Emanuel i complimenti della Città di Marsala espressi dal sindaco Massimo Grillo: “A distanza di un anno dall'incontro al Comune, Emanuel sale nuovamente sul gradino più alto del podio europeo. Una riconferma che è frutto di tanto lavoro seguito dal papà allenatore Giuseppe, riuscendo a ben coniugare - visti i brillanti risultati - sport ad altissimi livelli e studio. Lo incontrerò nelle prossime settimane per ringraziarlo personalmente”.

Il campionato è andato in scena dal 27 al 30 aprile, a Verderio in provincia di Lodi, l'Euro Youth 2023 con Cucchiara che ha sbaragliato tutti fino alla finale giocata contro il compagno di nazionale Federico Di Ciolla che ha dovuto arrendersi alle geometrie del talento lilibetano.

Emanuel Cucchiara ha battuto il urco Yigit Baran Kara e dopo l'olandese Marius Kroonen. Nei quarti il marsalese ha sconfitto iurco Selahattin Ozkul, mentre in semifinale c'è stata la sfida contro il danese Jonas Sondergaard, best ranking numero 3. Fino alla vittoria finale contro il connazionale Di Ciolla e l'apoteosi, meritatissima.

© Riproduzione riservata