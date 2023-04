Handball Erice passa a Padova e chiude al secondo posto: ora testa ai playoff

Vittoria in trasferta per l’Ac Life Style Erice, che espugna il campo del Cellini Padova con il risultato 29-19. Le ericine chiudono così la stagione regolare al secondo posto del campionato di Serie A1 femminile alle spalle della Jomi Salerno e potranno godere del fattore campo nel primo turno dei playoff che si disputeranno a partire da mercoledì 3 maggio.

A gettare le basi per la vittoria sono state le parate di Chana Masson e l’ottima vena realizzativa di Ekoh con 10 reti a segno. Partita equilibrata e combattuta con l’Erice che è riuscita a sbloccare la situazione per prima con un doppio vantaggio firmato da Storozhuk dopo dieci minuti di gara. Le padrone di casa sono rimaste in partita prima pareggiando i conti e poi rimanendo in scia al nuovo vantaggio delle ospiti fino alla fine del primo tempo. Nella seconda parte della partita l’allungo decisivo con le realizzazioni di Ekoh, Coppola e Gorbatsjova fino al definitivo 29-19.

Cellini Padova-Ac Life Style Erice 19-29 (10-13)

CELLINI PADOVA: Djogap A., Djogap N. 4, Eghianruwa B., Rodriguez 1, Djogap T. 5,

Broch (p), Meneghini, Aroubi F., Prela 2, Eghianruwa S. 5, Okolie, Enabulele (p),

Bozza, Aroubi S., Barresi 2. Allenatore: Saadi Abderrahman

AC LIFE STYLE ERICE: Masson (p), Tarbuch 4, Benincasa 1, Landri 1, Cozzi, Iacovello

(p), Basolu, Pugliara 2, Coppola 4, Ekoh 10, Gorbatsjova 3, Terenziani, Farisé, Storozhuk 4. Allenatore: Margarida Conte

ARBITRI: Roberto Zancanella e Daniele Testa.

© Riproduzione riservata