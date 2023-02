Volley femminille, la Sigel Marsal si gioca la salvezza col Perugia

La Sigel Marsala ospiterà domani alle 16 al Pala San Carlo la 3M Pallavolo Perugia nella ventesima giornata del campionato di Serie A2 femminile di pallavolo. Nello scontro diretto fra le umbre, penultime, e le siciliane, penultime, in palio punti salvezza pesantissimi visto che le due squadre sono separate da appena tre punti. Marsala nel girone di ritorno non ha ottenuto neanche un punto e ha cambiato allenatore affidando la squadra a coach Eraldo Buonavita subentrato a Marco Bracci. La squadra di casa è reduce dalla sconfitta contro l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, le ospiti dal ko contro Assitec Sant’Elia.

«Per l’intera settimana - ha detto Buonavita - ci siamo dedicati più a noi piuttosto che all’avversario di giornata. Negli allenamenti dobbiamo migliorare ancora l’attacco con il cambio-palla. Stiamo insistendo con il mio staff su questo aspetto. Per la mia squadra quella contro Perugia non è gara diversa da tante altre. Non deve esserci pressione alcuna, all’appuntamento vorrei che le ragazze arrivassero in uno stato psicofisico eccellente. Perugia, lo scorso anno in B1 con me alla guida, è riuscita a fare un cammino egregio, avendo vinto il girone. La società perugina avrà sicuramente messo pressione alle ragazze, caricandole per vincere lo scontro diretto». Al Pala San Carlo dirigeranno gli arbitri Luca Pescatore di Cerveteri e Giorgia Adamo di Roma.

