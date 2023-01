Volley, la Seap Sigel Marsala sul campo della capolista Roma

- Trasferta difficile sul campo della capolista Roma Volley Club per la Seap Sigel Marsala che scende in campo domani alle 17, a Guidonia, nella terza giornata di ritorno del Girone B del campionato di Serie A-2 femminile. La squadra allenata da Marco Bracci affronta un’avversaria con indiscutibili numeri da primato: 36 punti in dodici giornate.

«Ci siamo dette tra compagne che le prossime partite andranno giocate senza pressione - ha detto la «marsalese» Katarina Bulovic - Continuando ad allenarci bene per come abbiamo fatto questa settimana e non arrivare alle partite demoralizzate, magari pensando di essere in una classifica scomoda e di disputare per certo la Pool Salvezza. Abbiamo l’esigenza di avere un ambiente sereno pur essendo in una situazione difficile che sicuramente pesa in ognuna di noi in questo momento».

