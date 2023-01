Trapani, è morto Ciccio Lundari ex fisioterapista delle squadre di basket e calcio

Il mondo dello sport Trapanese è in lutto: è morto Francesco Lundari, da tutti conosciuto come Ciccio. Aveva 76 anni e da anni era malato. È stato fisioterapista e massaggiatore di tantissimi atleti di squadre locali ed era ben voluto da tutti.

Per molti anni è stato il massaggiatore della Pallacanestro Trapani, per poi passare al Trapani Calcio dove ha lavorato anche per il settore giovanile e poi ha lavorato per l'Asd Valderice Calcio. Lundari, nel 2019, era rimasto vedevo. Lascia i figli Toni e Gaspare, e le nipoti Alessia e Simona.

Appena i figli Toni e Gaspare hanno aggiornato la loro copertina del profilo Facebook, annunciando così la morte del padre, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.

