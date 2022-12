Alcamo, è morta Pina Mancuso: ex insegnante, fu la prima donna a giocare a basket nel Trapanese

Lutto ad Alcamo: è morta Pina Mancuso, ex insegnante e figura molto nota nel mondo sportivo. È stata la prima donna a giocare a basket ad Alcamo, nel 1951. Aveva 88 anni. Era la moglie di Tanino Messana, ex consigliere comunale e assessore ad Alcamo, morto nel 1972 e madre del giornalista Piero Messana.

Pina Mancuso ha insegnato nelle scuole di ogni ordine e grado: prima alle elementari, poi per qualche anno alle medie, e, infine, per 18 anni allo scientifico di Alcamo dove le è stata assegnata la Cattedra di Lettere.

Da tutti, negli anni è stata ricordata per la passione per il basket, amore per lo sport che ha trasmesso anche ai nipoti, Martina e Tanja, che attualmente giocano in serie B con la Stella Palermo.

Tantissimi i messaggi di cordoglio scritti sui social da amici ed ex allievi: "Un’altra parte dei miei ricordi più belli e di ciò che sono non è più su questa terra, ma rimane nel mio cuore e nei cuori di tanti ex giovani alcamesi. Buon viaggio professoressa Mancuso. Quando ad altri bastava la lezione ripetuta a memoria, tu ci insegnavi a ragionare e a capire il mondo e l’animo umano, e a tirare fuori il meglio di noi. Lezione segmentata, didattica per competenze, valutazione formativa… tu le applicavi già negli anni Ottanta".

E ancora, Alessandra Cudia: "Grande e meravigliosa signora sempre gentile me l'ha ricorderò sempre sorridente ed affettuosa RIP signora Pina che la terra ti sia lieve. Un abbraccio forte forte e un mondo di bene va ai figli miei amici Piero e Cinzia in questo momento così difficile. Sincere condoglianze a tutta la famiglia Messana e Mancuso".

