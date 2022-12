Equitazione, 150 binomi a Buseto Palizzolo per i Regionali

Oltre 150 binomi si sfideranno domani e domenica (10 e 11 dicembre) a Buseto Palizzolo sui tracciati disegnati dal direttore di campo romano Marco Latini, assistito dal palermitano Francesco Pagano, per il Campionato regionale a squadre 2022 di salto ostacoli. Ad ospitare la manifestazione gli impianti del Circolo Ippico Pietra dei Fiori.

La giuria di gara sarà diretta dalla catanese Zaira Ficara e composta dalle palermitane Carmela Garofalo e Adriana Spinoso e dalla siracusana Rita Rizzo.Saranno due i campionati per i quali il Comitato Regionale Fise Sicilia, presieduto da Fabio Parziano, metterà in palio le medaglie: il Campionato assoluto, che si svolgerà sulle categorie B105, C115, C120 e C130, e il Campionato Brevetto che si disputerà, invece, sulle prove L70, LB80, B90 e B100. Le squadre saranno formate da 3 o 4 cavalieri e amazzoni tesserati per lo stesso circolo con la possibilità di ospitare nel team un «Cavaliere in prestito» di un circolo differente, purché tutti tesserati in Sicilia.

L’edizione 2021 che si è svolta negli impianti dell’Adim di Augusta ha visto trionfare nell’Assoluto il Circolo ippico Valverde, davanti a New Eagles, secondo, e C.I. Caccamo invece terzo. Valverde in vetta nel 2021 anche nel campionato Brevetto, davanti a La Quercia del Duca, argento, e l’Adim, medaglia di bronzo.

Domani il Comitato Regionale organizzerà una serata per la presentazione della docuserie «Show Jumping U21 - Road to Verona», che racconta il percorso da protagonisti che hanno svolto i giovani della rappresentativa Under 21 medaglia d’argento nel 46esimo Gran Premio delle Regioni della Fieracavalli di Verona 2022. Durante la serata saranno premiati proprio i giovani che hanno ottenuto il successo di Verona a inizio di novembre scorso.

