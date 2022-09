Mazara del Vallo, sport gratis per i minori di famiglie che percepiscono il Reddito di cittadinanza

I minori di famiglie di Mazara del Vallo che percepiscono il reddito di cittadinanza potranno effettuare attività sportiva presso associazioni sportive convenzionate in maniera gratuita. Tutto ciò, per il secondo anno consecutivo, grazie al finanziamento del Fondo per la Lotta alla Povertà da parte del Ministero del Lavoro.

Il Comune di Mazara del Vallo ha pubblicato nell'albo pretorio comunale un Avviso con il quale invita le associazioni sportive del territorio, che non hanno ancora aderito, ad iscriversi all'apposito elenco delle associazioni sportive convenzionate. Le associazioni già convenzionate non hanno necessità di presentare alcuna domanda.

Potranno presentare domanda di adesione al progetto, entro il prossimo 26 settembre, compilando il modulo di adesione allegato all'Avviso ed inviandolo via pec a: servizisociali@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it o presentando la domanda direttamente presso il protocollo generale del Comune di via Carmine sempre entro la scadenza del 26 settembre 2022.

Bambini e ragazzi minorenni che fanno parte di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza e quindi già individuati dall'Equipe di lavoro del Pon Inclusione, potranno pertanto scegliere una delle associazioni sportive convenzionate per le attività sportive gratuite. Alle associazioni verrà riconosciuto un rimborso di 5 euro per ogni lezione sportiva. Le attività potranno essere svolte dal primo ottobre 2022 al 30 giugno 2023.

