Atletica, i gemelli Zoghalmi in azzurro per gli Europei sognano una medaglia

Ala e Osama Zoghlami sono fra i convocati dalla nazionale azzurra per i Campionati Europei di Atletica Leggera in programma in Germania a Monaco di Baviera da lunedì 15 a domenica 21 agosto.

I due podisti trapanesi allenati dal palermitano Gaspare Polizzi fanno parte della squadra più numerosa di sempre con 101 atleti insieme ai big dell’atletica azzurra come Marcell Jacobs, Marco Tamberi, Massimo Strano ed Elena Vallortigara. Ala e Osama Zoghlami, rispettivamente tesserati per il gruppo sportivo Fiamme Oro Padova ed Aeronautica militare sono di casa al Cus Palermo dove si allenano abitualmente, ma hanno rifinito la preparazione al Sestriere.

I due atleti puntano a una medaglia nei 3000 siepi insieme all’altro azzurro il romano Ahmed Abdelwahed.

L’anno scorso alle Olimpiadi di Tokyo le prestazioni dei gemelli Zoghlami li ponevano fra i cinque migliori fondisti europei, un dato che alimenta le speranze azzurre di puntare a un ottimo risultato. Il 16 agosto si correranno le batterie, il 19 l’eventuale finale.

«Siamo al Sestriere per preparare al meglio questo Europeo - dicono Ala e Osama Zoghalmi - Siamo pronti, carichi e motivati. Abbiamo un sogno e lotteremo con tutte le nostre energie per fare una grande rassegna continentale, dando il meglio di noi stessi».

