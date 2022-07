La Ericina Volley ripescata in serie B2 dopo la delusione dei playoff

Il sogno si è avverato. La tanto agognata promozione in serie B2 di volley femminile dell’Ericina è arrivata a seguito dell’esito favorevole di una richiesta di ripescaggio presentata dalla società presieduta da Filippo Occhipinti.

L’Ericina Volley l'anno scorso ha finito al primo posto la stagione regolare, poi i playoff non sono andati per come sperava. La formazione ericina ha perso, infatti, due spareggi contro due forti squadre come Cus Catania e Mascalucia e non ha potuto festeggiare. Adesso la notizia del ripescaggio da parte della Federazione che l’ha ammessa a partecipare ugualmente al campionato di B2.

«Era il nostro obiettivo di quest’anno - ha spiegato con soddisfazione e un pizzico d’emozione il presidente Occhipinti - e, nonostante tutto, siamo riusciti anche noi a centrare il grande traguardo che sci ripaga tanto sia. Siamo orgogliosi e onorati di regalare alla città di Erice e a tutti gli appassionati di questa disciplina sportiva la possibilità di assistere a partite di alto livello con la possibilità di avvicinare sempre più i giovani a questo splendido sport».

Immensa la gioia di tutto lo staff della società assieme alle atlete e a chi ha lavorato per un intero anno sportivo, dando sempre il massimo. I sacrifici di tutti sono stati ripagati nel migliore dei modi dopo un campionato difficile che si è dovuto fermare per un mese a causa della pandemia. Un pensiero va sicuramente a Michele Bertolino, un dirigente legatissimo a questo vessillo, scomparso nella parte finale nel campionato che sicuramente dall’alto starà sorridendo felice.

