Sport, divertimento e sostenibilità al Tuna Cup di Castellammare del Golfo

La Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare del Golfo, indice ed organizza sotto l’egida F.I.P.S.A.S la 2° Tuna Cup del Golfo Catch & Release, competizione per il Trofeo Open Fipsas. La manifestazione si svolgerà a Castellammare del Golfo oggi 23 e domani 24 luglio. I migliori classificati, in rapporto al numero dei partecipanti, acquisiranno il diritto a partecipare al Campionato Italiano Fipsas 2023 Big Game Drifting.

Si tratta di una gara di pesca sostenibile, sia per le tecniche utilizzate che per le modalità. Verranno utilizzati, infatti, ami del tipo Circle non off set, non Inox e senza ardiglione. Una volta catturato il pesce verrà misurato con tecniche sostenibili e subito rilasciato. Per la misurazione sarà utilizzata un’asta con quattro fasce di colore, ciascuna con una propria lunghezza in cm, dette fasce serviranno a stabilire la lunghezza in cm. del pesce e il corrispondente peso tecnico di fascia. l rilascio del pesce dovrà essere effettuato seguendo opportuni accorgimenti e regole ben precise: slamatura manuale che dovrà obbligatoriamente essere effettuata senza imbarco; del pesce; taglio del nodo dell’amo; taglio del terminale che dovrà effettuarsi ad una distanza massima di cm 50 dalla bocca del pesce (con minima approssimazione), distanza tale da non permettere l’avvolgimento del filo sul pesce.

Inoltre, vi sarà una taggatura dei Tonni, mediante posizionamento di un Tag Iccat Fipsas per ciascun tonno, che permetterà di geolocalizzare il tonno e di registrare aspetti biologici quali la crescita, accoppiamenti, spostamenti, ecc. I. Anche il tag dovra’ essere applicato con le dovute cautele e senza stressare o ferire il pesce.

Sabato sarà organizzato anche un evento di pesca con i bambini per avvicinarli a tale sport “Catch & Release” nell’ottica della sostenibilità, sensibilizzandoli verso una pesca selettiva, per la tutela delle specie marine e dell’ecosistema in generale.

