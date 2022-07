Miss Ace è della Sigel Marsala: arriva Merle Baasdam, al servizio è sempre protagonista

Sbarca alla Sigel Marsala (serie A2 di volley) Merle Baasdam, 23enne opposto olandese. Baasdam va a riempire la prima di due caselle per il casting dell'atleta straniera e, come per la neoazzurra Bulovic, quello che ha spinto coach Bracci ad insistere per portarla a Marsala è la sua duttilità, visto che è in grado di occupare il ruolo di attaccante di posto quattro. Nelle due ultime stagioni l’olandese, soprannominata Miss Ace per le sue innate doti sul fondamentale del servizio, ha giocato all’Oostende in Belgio e poi in patria allo Springendal Set Up.

