Marsala: lutto nel mondo della boxe siciliana, è morto Giacomo Barbera

Lutto nel mondo della boxe siciliana: è morto Giacomo Barbera, conosciuto con il nome di Gino. Aveva 80 anni ed era conosciuto a Marsala per avere svolto diversi incarichi e in particolar modo per il suo impegno nel pugilato. Gino Barbera che lascia la moglie e due figli.

E’ stato maresciallo di I classe dell’Aeronautica Militare. Barbera è stato Commissario di Riunione di diversi eventi pugilistici, presidente della locale sezione dell’Arma Aeronautica e componente della Giunta provinciale del Coni.

Nella sua carriera ha ottenuto due importanti riconoscimenti: ha conseguito il titolo di Cavaliere concessogli dall’allora Presidente della Repubblica Cossiga, e la Stella d’Oro al merito sportivo da parte del Coni.

I funerali si svolgeranno lunedì 4 luglio, nella Chiesa di San Francesco di Paola in corso Calatafimi, alle ore 9,30.

