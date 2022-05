Da Santa Ninfa al tetto del mondo, Biondo è il campione di parapendio a motore

È il siciliano Pasquale Biondo, 39 anni, originario di Santa Ninfa, il campione del mondo, per la categoria Pf1 (decollo a piedi monoposto), nell’undicesima edizione del World Paramotor Championship, la massima competizione mondiale per parapendio a motore. La kermesse si è tenuta a Saquarema, in Brasile. Biondo, già sette volte Campione italiano, ha vinto alla guida di un Moster 185 EFI Vittorazi. Per l’Italia si tratta di un risultato unico, la prima volta che la Nazionale tricolore può fregiarsi del prestigioso titolo di campioni del mondo.

«Non ci siamo ancora scrollati di dosso l’adrenalina degli ultimi giorni, le altalene emotive che hanno contraddistinto la gara - racconta il campione - ho rischiato di non partire e poi eccomi vincitore del titolo mondiale».

© Riproduzione riservata