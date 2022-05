Marsala, rubato il generatore dello stadio e del Palazzetto: in forse la finale play off di calcio a 5

Furto allo stadio di Marsala e finale play off Under 19 a rischio. È stato rubato il generatore elettrico dell'impianto Lombardo Angotta che alimenta anche il Palazzetto. Il gruppo elettrogeno è stato completamente divelto e sono stati danneggiati i conduttori che portano la corrente verso i due impianti sportivi.

Il Marsala Futsal, domani, avrebbe ospitato il Villaurea, proprio al palazzetto dello sport di Marsala, e rischia di perdere la a gara d'ufficio qualora non si riuscisse a trovare un altro impianto per ospitare il match. È iniziata la corsa contro il tempo.

A rendere noto il furto è stata la società Marsala Futsal, attraverso un comunicato: "Nei giorni scorsi è stato asportato dal proprio alloggiamento il generatore di corrente che alimenta sia lo Stadio Lombardo Angotta sia il Palazzetto dello Sport. Il gruppo elettrogeno collocato nei pressi della curva dello stadio è stato letteralmete estirpato, causando il danneggiamento dei conduttori che diramano la corrente verso i due impianti sportivi collegati. Il Marsala Futsal rischia di perdere la gara a tavolino qualora non si riuscisse a trovare altra location in zona per ospitare il match o che venga trovata una soluzione per poter alimentare l’impianto".

Sono in corso indagini. Gli inquirenti stanno anche verificando la presenza di possibili impianti di videosorveglianza.

