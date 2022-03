Basket, morto il coach Claudio Corà: portò la Pallacanestro Marsala in A2

Mondo del basket a lutto: è morto a 66 anni Claudio Corà, coach di lungo corso, ex allenatore anche della Pallacanestro Marsala che durante la sua gestione centrò traguardi fino ad allora mai raggiunti. Erano gli anni in cui la squadra lilibetana faceva faville. E grazie a Corà, vicentino del 1956, nella stagione 1991-1992 fu protagonista di una grande scalata partendo dalla B d'Eccellenza e arrivando fino alla A2. Quella storica promozione arrivò vincendo il proprio Play-Off contro la Celana Bergamo a conclusione di uno spettacolare campionato che resterà nella mente e nel cuore dei tifosi.

Quella era una formazione che gli appassionati marsalesi non dimenticheranno mai: ne facevano parte Walter De Raffaele, anche lui altro grande allenatore, campione d'Italia nel 2017 con la Reyer Venezia, e il pivot Amedeo Corbi scomparso nel 2005.

Oltre a Marsala, Corà viene ricordato per la sua grande professionalità alla guida di altre società maschili in serie B e C: Sassari, Bergamo, Matera, Marsala, Montichiari, Vigevano, Monopoli, Bassano, Padova, Vasto, Pescara, Ortona, Lanciano. Dallo scorso dicembre era sulla panchina del Chieti in C Gold, incarico lasciato per motivi di salute solo alcune settimane fa.

È morto all’ospedale di Padova, dov’era ricoverato in seguito a delle complicazioni dovute al Covid-19. Lascia le figlie Marta, già allenatrice del Vicenza femminile, e Valentina, ex giocatrice.

