Volley, per la Sigel Marsala un punto d'oro a Macerata

Un punto d’oro per la Sigel nella «tana» del Macerata, dove la squadra di Marco Bracci e Lucio Tomasella ha sfiorato l’impresa arrendendosi soltanto nel tie-break dopo essersi trovata in vantaggio per due set a uno. In campo due squadre alla ricerca di punti in vista della seconda fase. La Balducci per non perdere di vista la possibilità di chiudere la regular season in prima posizione; la Sigel per cancellare i precedenti scivoloni di Ravenna e Brescia e migliorare l’attuale quinto posto che le garantirebbe la partecipazione alla fase promozione.

Il primo set è da incorniciare. Marsala entra in campo col piglio giusto, lotta su ogni pallone e sbaglia poco e niente in attacco e a muro. Eloquenti i parziali: 2-4, 5-8, 8-11, 12-15. Macerata le prova tutte per ricucire lo strappo, ma D’Este e compagne si portano sul 17-22 per chiudere a + 6 (19-25). Macerata ha una buona reazione ad avvio di secondo set e va avanti sul 5-3. Poi la Sigel impatta (5-5), va sul 6-7 e si va avanti punto su punto. Marsala passa dal 15-12 al 16-15, ma la Balducci allunga ancora (19-15) costringendo Bracci a chiamare il secondo time out. Marsala, con un break di 3 punti, riduce di forza il gap (21-20). Lo sforzo, però, è vano visto che le marchigiane riescono a chiudere sul 25-21. Tanto equilibrio in campo nella terza frazione (3-3, 5-7, 8-8). Macerata è brava ad allungare, arriva a condurre di 6 (18-12). Ma, a questo punto, Marsala si supera e, con un break di 0-6, impatta sul 18-18 per portarsi poi sul 22-23 e chiudere 23-25. Grande battaglia nel quarto set. Macerata è sempre avanti (6-3, 15-11, 16-14, 21-17) e riesce ad impattare sul 2 a 2 col parziale di 25-19, conquistando il tie-break. Qui Marsala si spegne, affiora la stanchezza e la squadra paga a caro prezzo la panchina corta. Finisce 15-8. Sfuma il sogno del colpaccio anche se il punto conquistato vale oro.

Balducci Macerata-Sigel Marsala 3-2

Parziali: 19-25, 25-21, 23-25, 25-19, 15-8

Balducci Macerata: Bresciani (L), Martinelli 8, Picocchi (n.e.), Michieletto 9, Gasparroni, Ghezzi 3, Ricci, Stroppa, Peretti 2, Pizzolato 13, Fiesoli 9, Malik 25. All.: Paniconi

Sigel Marsala: Ristori 13, Caserta (n.e.), D’Este 10, Patti, Okenwa 11, Scacchetti, Gamba (L), Parini 13, Pistolesi 23, Ferraro 1. All.: Bracci

Arbitri: Pescatore e Proietti

