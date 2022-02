Basket, Trapani torna alla vittoria ma che paura con Orzinuovi

Trapani batte Orzinuovi al termine di una partita non bella. I granata non entusiasmano, ma quello che contava era vincere e mantenere una posizione di relativa tranquillità in classifica. Orzinuovi ultimo della classe si presenta senza tre titolari, peraltro uno l’ex Corbett (Renzi e Baldassarre gli altri), il pistolero che Trapani ben conosce.

Inizio alla grande per i granata che partono con un 9 a 0 che ha l’effetto di illudere che la gara sia in discesa. Invece no, il quintetto ospite ha avuto la reazione d’orgoglio, ha ricucito le distanze e una tripla di Renzi (12-10) ha dimostrato che tutto è ancora da giocare. Il quarto si chiude con un canestro di Guaiana. Secondo quarto con Trapani che torna a nove avanti con Massone (23-14) e allunga sino al massimo vantaggio (+13, 29-16) con Mollura chiudendo il quarto sul 34-24. Terzo quarto con Trapani che pare essere rimasto negli spogliatoi con gli ospiti che fanno 6 a 0 con Baldassarre e Sandri che inducono coach Parente a chiamare time-out. Ci pensa Mollura a ridare fiato all’attacco e con Wiggs rintuzza in avanti (42-35). Al 33’ Mollura commette il suo quarto fallo, viene richiamato in panchina e Parente rimette dentro i due Usa sinora tenuti a riposo. Renzi carica di falli la difesa granata e con due liberi riporta ad un tiro di schioppo i bresciani (53-51 al 38’) Parente a cinque dalla fine rimette in campo Mollura cui, in uno scontro con Sandri, viene fischiato il quinto fallo. A 3.46 Orzinuovi impatta ( 55-55). Childs a 2.03 rimette avanti i suoi in un PalaConad che si accende. A 1.37 Biordi sbaglia due liberi, poi è Renzi sul fronte opposto a buttare al vento il pallone del pareggio. Due liberi ed una tripla di Tomasini, che alla fine si rivelerà la carta vincente della gara, scacciano i fantasmi di una disastrosa sconfitta e Trapani mette in carniere due punti importantissimi per la classifica. (*SAMO*)

2B Control Trapani-Agribertocchi Orzinuovi 65-56

Parziali: 16-12, 18-12, 16-21, 15-11

2B Control Trapani: Tomasini 15, Mollura 11, , Wiggs 10, Childs 10, Massone 7, Romeo 6, Biordi 4, Guaiana 2, Taflaj , Basciano ne, Minore ne, Dancetovic ne All.: Parente

Agribertocchi Orzinuovi: Renzi 18, Sandri 11, Rebec 10, Rupil 7, Baldassarre 4, Giordano 4, Fokou 2, Magarini ne, Spinoni ne, Wickramanayake ne. All.: Bulleri

Arbitri: Tirozzi di Bologna, Ugolini di Forlì e Bartolini di Fano

