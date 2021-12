Pallamano, l'Erice cade in casa con le campionesse d'Italia del Salerno

Sconfitta interna per l’Handball Erice, che, al PalaCardella, ha perso il confronto con la pluriscudettata Jomi Salerno con il risultato finale di 22-31. Un match che ha visto protagoniste le campane, che, con merito hanno vinto l’incontro gestito dal primo all’ultimo minuto di gioco. Per l’Handball Erice si chiude così il 2021. Nonostante la sconfitta, le ericine hanno conquistato la qualificazione alle Finals di Coppa Italia, avendo chiuso il girone d’andata tra le prime otto in classifica.

