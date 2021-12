Volley, terremoto in casa Sigel Marsala: il tecnico Delmati si è dimesso

Davide Delmati non è più l’allenatore della Sigel Marsala. Il tecnico meneghino ha presentato a sorpresa le proprie dimissioni proprio al termine del girone d’andata della A-2 femminile di volley e quando la squadra aveva appena vinto lo scontro con la capolista Omag Marignano, vittoria che però non le è bastata per piazzarsi al sesto posto e poter disputare gli ottavi di finale della Coppa Italia che scattano domenica.

La Sigel, da ieri sera, è stata affidata all’allenatore in seconda Marco Lionetti, che avrà come suo diretto collaboratore l’assistant coach Lucio Tomasella.

