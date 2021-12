È siciliano il campione del Mondo di braccio di ferro: trionfa il trapanese Giovanni Accardo

È siciliano il nuovo campione del Mondo di braccio di ferro: il 55enne Giovanni Accardo, originario di Trapani, ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria 70 chilogrammi nella rassegna iridata in corso di svolgimento a Bucarest.

Un trionfo per la città di Trapani e per Accardo, primo classificato nel World Armwrestiling & Para-Armwrestiling Championship 2021, il campionato mondiale che si sta disputando in questi giorni nella capitale della Romania. Il 55enne siciliano ha sconfitto nella finale della categoria «Gran Master 70 kg destro» l'ucraino Oleksandr Medvedvev.

Con il trionfo di Accardo l'Italia ha conquistato il quinto posto nel medagliere, alle spalle di Russia, Romania, Ucraina e Kazakistan. "Questa medaglia l'ho aspettata da tanto tempo, finalmente è arrivata", ha commentato il campione su Facebook pubblicando la foto della medaglia appena vinta.

