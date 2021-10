Slalom di Alcamo, 90 bolidi in gara lungo i tornanti del Monte Bonifato

Sono 90 gli iscritti alla quarta edizione dello slalom “Città di Alcamo" che si correrà domani (domenica 31 ottobre) lungo i tornanti del Monte Bonifato. Gara gestita dall’organizzazione del Promoter Kinisia karting club, presieduta da Peppe Licata. Ad Alcamo a portare avanti la macchina organizzativa sono Vincenzo Coraci, Dino Blunda e Mario De Simone, che corre con una modello di Bianchina unica in Europa.

Una ventina gli alcamesi in gara e tra i primi dieci dovrebbero figurare Dino Blunda su Speed Bmw, Gaspare Rizzo su Cintroen Saxo, Ignazio Amato, fresco vincitore nella sua categoria del campionato siciliano della montagna al volante della sua potente Clio e Mauro Cacioppo al volante di una Clio. Il tracciato è di 2.950 metri con nove postazioni e 4 barriere per rallentare la velocità. Favoriti per il primo posto assoluto Totò Arresta, Girolamo Ingardia e Nicola Incammisa, che ha vinto recentemente lo slalom Città di Custonaci. La gara si svolge a fine ottobre su segnalazione della Forestale, per evitare eventuali incendi sul Monte Bonifato e in questo periodo il fondo stradale è molto scivoloso. Le verifiche tecniche si svolgeranno sabato dalle 15,30 in piazza Bagolino. Sui tornanti del Monte Bonifato si sono svolte tredici edizioni delle cronoscalate, la prima nel 1963 e l’ultima nel 1984 dopo un periodo di stasi. Quella di domani è la terz’ ultima prova del campionato siciliano.

© Riproduzione riservata