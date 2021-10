Pallamano femminile, l'Erice pareggia a Leno

Secondo pareggio di fila per l’Handball Erice, in Serie A-1 femminile che dal campo di Leno esce con un solo punto da aggiungere alla classifica, per via dell’incontro terminato con il risultato di 21 pari. La formazione ericina aveva condotto il match per tutta la sua durata, trovando però grandi difficoltà in attacco nella fase finale del secondo tempo. Problematiche offensive e inferiorità numerica in campo che hanno permesso alla squadra padrona di casa di strappare un pareggio, grazie alla rete finale di Kyryllova. Tanto rammarico per la formazione guidata da Fernando Gonzalez Gutierrez, che non è riuscita a chiudere l’incontro, subendo il rientro di Leno. Per l’Handball Erice non bastano le reti realizzate da Cozzi e Yudica nel primo tempo e poi da Gugic e Satta.

Avanti nel primo tempo

Ritmi alti in fase di avvio di gioco, con Erice che riesce a trovare il doppio vantaggio con Ravasz e Yudica (8’ 2-4). Il Leno prova a rientrare, sfruttando la momentanea superiorità numerica e trovando il meno uno con la rete di Turina, che porta Fernando Gonzalez Gutierrez al primo time-out (13’ 4-5). Cozzi con due gol di fila riporta le neroverdi sul più tre (15’ 4-7). Il Leno, però, non molla e tiene viva la sfida, mantenendo il punteggio in equilibrio. Nel finale della prima frazione Erice trova le reti con Satta e Cozzi, chiudendo il primo tempo avanti sul punteggio di 11 a 13.

La rimonta delle bresciane

La seconda parte della partita porta Gugic ad essere protagonista in fase di avvio (41’ 13-17). Le squadre faticano a realizzare e Giovanni Bravi preferisce richiamare le proprie atlete a colloquio (46’ 14-18). Benincasa viene sanzionata con i quattro minuti (48’ 15-18), Leno prova quindi a rientrare, portandosi sul meno uno (52’ 18-19). Nel momento di difficoltà, però, è Satta spingere l’attacco delle ericine avanti di uno (58’ 20-21). Dopo il time-out di Gonzalez Gutierrez, l’Handball Erice sbaglia, mentre Kyryllova in ribattuta dai sette metri pareggia. Nell’ultima azione ericina, Coppola, pur realizzando, commette invasione d’area, mentre il Leno non riesce a tirare, chiudendo il match 21 pari.

© Riproduzione riservata